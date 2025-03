Carro elétrico básico da Volkswagen será voltado para Europa, diz executivo

DUESSELDORF, Alemanha (Reuters) - A Volkswagen concentrará na Europa a estratégia de vendas de seu carro elétrico de 20.000 euros que será lançado em 2027, disse o presidente da marca, Oliver Blume, acrescentando que a montadora alemã precisa, até lá, reduzir custos de bateria para vendê-lo a esse preço.

O carro será o primeiro da linha Volkswagen a contar com software da joint venture com a fabricante norte-americana de veículos elétricos Rivian, que requer menos unidades de controle eletrônico e muito menos fiação, reduzindo o peso do veículo e simplificando a montagem.

A marca Volkswagen está planejando oito novos modelos elétricos acessíveis até 2027, incluindo um carro de 25.000 euros chamado ID.2, que deverá chegar ao mercado este ano.