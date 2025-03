Com queridinhas dos chips enfrentando revés, software é a próxima grande aposta em IA

A mudança é uma progressão natural para o investimento em IA, já que os casos de uso da tecnologia são principalmente sobre software, disse o estrategista-chefe técnico da LPL Financial, Adam Turnquist. A LPL, uma empresa de consultoria de investimentos, prefere software a chips.

O Morgan Stanley também favorece as empresas de software à medida que a adoção da tecnologia de IA aumenta.

"O segundo estágio do ciclo de inovação é quando as pessoas começam a utilizar os produtos e é quando as empresas de software começam a ser pagas... agora estamos começando a ver a ascendência da parte de software da equação", disse Keith Weiss, analista de ações do Morgan Stanley.

TENDÊNCIAS DIVERGENTES

Os analistas que falaram com a Reuters citaram empresas como Palantir, Microsoft, Oracle e Salesforce como as favoritas no segmento de software.

No entanto, o desempenho das ações dessas empresas tem divergido acentuadamente este ano.