Dólar fecha quase estável em dia de pressão técnica e queda no exterior

No restante do dia a divisa se manteve próxima da estabilidade, sem gatilhos que pudessem mexer com as cotações.

Como em sessões anteriores, investidores se mantiveram atentos aos desdobramentos da guerra tarifária entre EUA e alguns de seus principais parceiros comerciais, e novamente o presidente norte-americano, Donald Trump, aliviou taxações anteriormente anunciadas -- desta vez, no caso do México.

Após ligação com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, Trump informou que o México não será obrigado a pagar tarifas sobre qualquer mercadoria que se enquadre no acordo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA) até 2 de abril, data em que estão previstas tarifas recíprocas para todos os países.

Na véspera, Trump já havia concordado em adiar por um mês as tarifas de 25% sobre México e Canadá para veículos que estivessem em conformidade com as regras de origem do Acordo EUA-México-Canadá (USMCA) de 2020.

Neste cenário de relativo alívio na guerra tarifária, “o real entra em modo de ‘espera’ para a divulgação do relatório de empregos amanhã -- payroll --, que poderá ser mais um acontecimento na semana turbulenta para definir o direcional dos mercados”, disse no fim da tarde Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, em comentário enviado a clientes.

Bastante aguardado pelos investidores, o payroll trará na manhã de sexta-feira dados sobre o mercado de trabalho norte-americano, que poderão dar pistas sobre o futuro dos juros nos EUA.