Dólar ronda estabilidade na abertura com tarifas de Trump e dados em foco

O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira, depois das fortes perdas da véspera, com os investidores ainda de olho em notícias sobre os planos tarifários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e em dados da maior economia do mundo.

Às 9h03, o dólar à vista caía 0,03%, a R$ 5,7541 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha alta de 0,28%, a R$ 5,786.