Dona da rede de lojas 7-Eleven se reestrutura para evitar oferta de aquisição de US$47 bilhões

Em resposta, um grupo liderado pela família Ito, fundadora da Seven & i, fez sua própria oferta de compra, enquanto a administração da empresa disse que poderia traçar um caminho independente para reestruturação.

Dacus disse a jornalistas que se identifica com os franqueados da 7-Eleven, pois seu pai havia sido um deles, e que ele trabalhou no turno da meia-noite na loja quando era adolescente.

O novo presidente-executivo, que anteriormente ocupou cargos executivos no Walmart e na Fast Retailing, também liderou um comitê especial que examinou as ofertas de aquisição. O grupo da família Ito não conseguiu garantir um financiamento de US$58 bilhões para sua oferta, o que acabou por inviabilizar o negócio no final do mês passado.

Alguns analistas acham que o plano de reestruturação da Seven & i pode não inviabilizar a oferta da ACT pela empresa.

Os desinvestimentos anunciados deixam a Seven & i focada principalmente em lojas de conveniência no Japão e no exterior, que é o que a ACT realmente quer, disse Travis Lundy, analista da Smartkarma.

"Como a oferta pública inicial de ações só ocorrerá daqui a algum tempo, isso sugere que ainda há tempo para que a ACT faça um acordo envolvendo a totalidade da empresa, supondo que eles consigam chegar a um pacote de desinvestimento", disse ele.