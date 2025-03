Efeito Trump: México busca compradores da Ásia e Europa para petróleo bruto

Embora o México já envie cargas de petróleo bruto para a Europa e a Ásia — em especial para Índia e Coreia do Sul, de acordo com dados da Kpler —, seu vizinho do norte recebe a maior parte das exportações do carro-chefe, o heavy sour Maya.

O funcionário do governo disse que a Pemex estava conversando com possíveis novos compradores em mercados fora dos EUA, falando sob condição de anonimato porque as conversas são comercialmente sensíveis.

"O bom é que há apetite pelo petróleo bruto mexicano na Europa, Índia e Ásia", disse ele. "Há demanda por petróleo bruto pesado e bruto Pemex."

O funcionário disse que os possíveis compradores chineses estavam "muito interessados" nas conversas iniciais, acrescentando que "a demanda decidirá como esses fluxos serão redirecionados".

Duas fontes da PMI Comercio Internacional, braço comercial da Pemex, confirmaram à Reuters que China, Índia, Coreia do Sul e até mesmo Japão seriam mercados adequados para o que a Pemex produz diante das tarifas, apesar dos custos mais altos de transporte.

Um desses traders disse que "somente a Ásia" poderia receber o volume que não foi enviado aos EUA, dado o tipo de refinarias que operam lá, já que elas devem ser capazes de processar o tipo específico de petróleo bruto.