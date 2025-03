FMI diz que tarifas dos EUA prejudicarão economias do México e do Canadá

Por Andrea Shalal

WASHINGTON (Reuters) - Se mantidas, as tarifas impostas pelos Estados Unidos ao México e ao Canadá terão um impacto adverso significativo sobre esses países, afirmou o Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta quinta-feira, citando a forte integração de ambos os países com a economia norte-americana.

A porta-voz do FMI, Julie Kozack, disse que as tarifas impostas pelos EUA ao México e ao Canadá e as novas tarifas impostas à China, juntamente com as contramedidas anunciadas pela China e pelo Canadá e, potencialmente, pelo México, representaram novos desdobramentos significativos.