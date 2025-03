Futuros de Wall St recuam com previsão da Marvell; tarifas seguem em foco

(Reuters) - Os futuros dos índices de Wall Street recuavam nesta quinta-feira, uma vez que a incerteza sobre uma guerra comercial obscurecia a confiança, enquanto ações de chips sofriam perdas após a previsão da Marvell Technology fomentar preocupações com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial.

O futuro do S&P 500 caía 1,13%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha queda de 1,34%, e o futuro do Dow Jones recuava 0,97%.

A Marvell perdia 15,5% nas negociações do pré-abertura depois que a fabricante de chips previu vendas no primeiro trimestre em linha com a estimativa média dos analistas, o que não conseguiu animar investidores que esperavam um crescimento mais forte impulsionado pela IA.