Governo cria grupo para avaliar como reduzir cortes de geração de energia renovável

SÃO PAULO (Reuters) - O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) decidiu em reunião extraordinária nesta quinta-feira pela criação de um grupo de trabalho para tratar de medidas para reduzir os cortes de geração de energia renovável, que aumentaram significativamente no ano passado e levam a um desperdício de oferta eólica e solar.

Segundo comunicado do Ministério de Minas e Energia, as ações do grupo envolverão ampliação e reforços da rede de transmissão de energia, indicação de novos compensadores síncronos para a região Nordeste, antecipação de obras de linhas de transmissão, entre outras medidas.

O grupo será coordenado pela Secretaria de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia e contará com a participação de outras secretarias da pasta, além da agência reguladora Aneel, da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).