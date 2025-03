Governo vai zerar alíquota de importação da carne e outros alimentos para reduzir preços, diz Alckmin

Questionado sobre os efeitos fiscais das medidas, o secretário disse que os impactos talvez não sejam significativos na arrecadação, mas devem ser nos preços.

O presidente da União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica), Evandro Gussi, disse após a coletiva estar otimista com as medidas e seus prováveis efeitos.

"O que eu vejo com muita clareza é que todos esses setores olharam com bons olhos... o aumento dessa competitividade", disse. "Os alimentos estão caros no mundo inteiro e, no Brasil, a gente está tendo aqui um esforço público-privado para que a gente possa reduzir o preço desses alimentos."

