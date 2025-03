Ibovespa fecha em alta com suporte de Vale, mas Petrobras reduz ganho

Em Nova York, o sinal negativo prevaleceu no penúltimo pregão da semana, com o S&P 500 caindo 1,78%, em meio a receios com a demanda por infraestrutura de inteligência artificial, enquanto a nova política comercial dos Estados Unidos continua no radar de investidores.

O presidente Donald Trump decidiu nesta quinta-feira isentar por um mês produtos do Canadá e do México que se enquadrem em um pacto comercial da América do Norte das tarifas de 25% que ele havia imposto nesta semana.

DESTAQUES

- VALE ON avançou 1,1%, em véspera de data de corte para pagamento de dividendos anunciados no mês passado, no valor total bruto de cerca de R$2,14 por ação. Na China, contrato de minério de ferro mais negociado em Dalian caiu 0,45%. No setor, CSN MINERAÇÃO ON subiu 3,59%.

- NATURA&CO ON valorizou-se 5,83% após duas quedas seguidas. Analistas do JPMorgan cortaram o preço-alvo dos papéis para R$21 ante R$24,50, mas mantiveram recomendação "overweight", citando resultados sólidos de curto prazo somados à simplificação adicional dos negócios.

- MARCOPOLO PN desabou 8,6%, após duas altas seguidas. Analistas do Safra também chamaram a atenção em relatório a clientes para dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Ônibus (Fabus) mostrando queda na produção da Marcopolo no primeiro mês do ano.