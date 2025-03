Índice europeu STOXX 600 fecha estável após impulso do BCE conter pressões dos rendimentos

Por Nikhil Sharma e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias reduziram as quedas e fecharam estáveis nesta quinta-feira, depois que o corte da taxa de juros pelo Banco Central Europeu impulsionou as ações dos bancos, compensando as pressões do aumento dos rendimentos dos títulos de longo prazo.

O índice pan-europeu STOXX 600 recuperou-se de uma queda de 0,9% e fechou estável.