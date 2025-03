Maior grupo sindical do Japão busca aumento salarial mais elevado em mais de 30 anos

A demanda pode significar mais um ano de aumentos salariais consideráveis nas negociações anuais de trabalho e gestão do Japão, que o Primeiro Ministro Shigeru Ishiba vê como a chave para o progresso econômico do país. No ano passado, as empresas japonesas concordaram com um aumento salarial médio de 5,1%, após um aumento de 3,5% em 2023.

Um aumento salarial amplo também é um pré-requisito para que o Banco do Japão continue a normalização da política monetária, depois que a instituição elevou em janeiro as taxas de juros para o nível mais alto desde 2008.

A demanda da Rengo inclui um aumento médio de 4,51% no salário-base, um indicador-chave excluindo o aumento anual automático baseado em antiguidade já incorporado à escala salarial. Ela supera sua meta de crescimento salarial de pelo menos 5% em 2025, incluindo um aumento no salário-base de pelo menos 3%.

Os sindicatos filiados à Rengo buscavam um aumento médio de 5,85% na mesma época do ano passado.

Este ano, o grupo está focado em conseguir aumentos salariais sólidos em empresas menores, para diminuir a diferença de renda com os trabalhadores de grandes empresas.

O aumento salarial médio buscado pelos sindicatos com menos de 300 membros é de 6,57%, a maior elevação desde 1994.