Medidas para reduzir preços de alimentos não prejudicarão produtores brasileiros, diz Alckmin

BRASÍLIA (Reuters) - As medidas para reduzir os preços de alimentos anunciadas pelo governo federal nesta quinta-feira não prejudicarão os produtores brasileiros, disse o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin.

Em entrevista a jornalistas no Planalto após reunião com representantes dos setores de alimentos, o vice-presidente disse que as medidas não têm como objetivo substituir, mas sim complementar a produção alimentícia nacional.

(Reportagem de Lisandra Paraguassu; reportagem adicional de Victor Borges)