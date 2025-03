Minério de ferro cai em Dalian com peso de tarifas superando promessas de estímulo de Pequim

Por Michele Pek

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta quinta-feira, uma vez que preocupações comerciais e notícias de cortes na produção de aço pesaram mais nas negociações do que as medidas adicionais de estímulo para aumentar o consumo na China.

O contrato de maio do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China fechou em queda de 0,45%, a 773 iuanes (US$106,78) a tonelada.