Negociações de tarifas ao estilo "psicodrama" frustram México e Canadá

CIDADE DO MÉXICO/WASHINGTON/OTTAWA (Reuters) - Autoridades do México e do Canadá estão cada vez mais frustradas com as negociações tarifárias com o governo do presidente norte-americano, Donald Trump, sem ter clareza sobre o que exatamente os Estados Unidos querem ao fazer qualquer resolução parecer impossível, disseram fontes de ambos os países à Reuters.

Após implementar tarifas de 25% sobre produtos de Canadá e México nesta semana, Trump anunciou nesta quinta-feira o adiamento das medidas em um mês para ambos os países sobre bens que fazem parte do acordo comercial da América do Norte.

A imposição e retirada sistemáticas das tarifas e as negociações sobre elas têm esgotado as equipes a cargo das conversas, segundo três autoridades mexicanas e duas canadenses que têm proximidade com os debates.