Produção de petróleo do Brasil cai 2% em janeiro, diz ANP

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A produção de petróleo no Brasil em janeiro somou 3,449 milhões de barris por dia (bpd), queda de 2% em relação ao mesmo mês de 2024, com um recuo de mais de 6% na extração da Petrobras, maior produtora do país, apontaram dados da reguladora ANP nesta quinta-feira.

Na comparação com dezembro, a produção brasileira cresceu 0,8%, mostraram os dados.

A Petrobras produziu 2,105 milhões de bpd em janeiro, ante 2,245 milhões de bpd no mesmo mês do ano passado.