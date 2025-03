Vendas no varejo da zona do euro têm queda inesperada em janeiro

FRANKFURT (Reuters) - As vendas no varejo da zona do euro caíram de forma inesperada em janeiro, aumentando os sinais de que uma recuperação econômica liderada pelo consumo ainda não está no horizonte do bloco, mostraram novos dados do Eurostat nesta quinta-feira.

As vendas no varejo nos 20 países que compartilham o euro caíram 0,3% no mês, contrariando as expectativas de uma alta de 0,1%, uma vez que as vendas de produtos não alimentícios e de combustível recuaram.

Esse foi o quarto mês consecutivo de contração ou crescimento zero, e os números do varejo têm apresentado uma tendência de queda no último semestre.