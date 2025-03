Wall Street fecha em queda em meio à incerteza com política comercial dos EUA

Por Johann M Cherian e Sukriti Gupta e Chibuike Oguh

NOVA YORK (Reuters) - As ações de Wall Street terminaram a quinta-feira em baixa, pressionadas pelo nervosismo do mercado com a atual incerteza em torno da política comercial dos Estados Unidos.

O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que os produtos do Canadá e do México cobertos pelo Acordo EUA-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês) ficarão isentos por um mês das tarifas de 25% impostas nesta semana. A decisão ocorre um dia depois de Trump ter isentado produtos automotivos das tarifas.