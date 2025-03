Ação da Brava dispara mais de 9% após dados de produção

Às 11:55, os papéis avançavam 8,83%, a R$17,50, tendo chegado a R$17,59 no melhor momento (+9,39%), respondendo pelo melhor desempenho do Ibovespa, que subia 0,63%.

As ações vinham de três quedas seguidas, com a perda acumulada no ano até a véspera alcançando quase 32%.

"O aumento da produção da Brava, particularmente em seus ativos offshore Atlanta e PapaTerra, é um avanço positivo", destacou o BTG Pactual, citando que o mercado observa de perto a capacidade da empresa de estabilizar as operações e aderir ao seu cronograma de perfuração e conexão de poços.

"Os campos offshore continuam sendo os ativos mais cruciais da Brava, e a execução consistente será essencial para reforçar a confiança na estratégia operacional da empresa", acrescentaram os analistas do banco de investimentos em relatório.

No mês passado, a produção total bruta offshore somou 38.410 boe/d, de 34.711 boe/d em janeiro.

Ainda de acordo com a equipe do BTG, com o escopo dos potenciais desinvestimentos da Brava agora significativamente reduzido, a eficiência operacional assume o centro do palco como o principal impulsionador para uma "re-rating".