Alckmin e secretário do Comércio dos EUA acertam reuniões bilaterais para os próximos dias

Uma fonte presente na conversa disse à Reuters que Alckmin pediu a Lutnick o adiamento do início da implantação da tarifa de 25%. O Secretário norte-americano disse que levaria o pedido a Trump e que ele pareceu "simpático" à ideia, contou a fonte. Mas não há decisão por enquanto, e um grupo técnico foi determinado para continuar as conversas até o dia 12.

Alckmin e os norte-americanos conversaram na quinta durante 50 minutos por videoconferência.

"O vice-presidente considerou positiva a conversa e acredita que, através do diálogo, será possível chegar a um bom entendimento sobre a política tarifária e outras questões que envolvam a política comercial entre os países", informou em nota o gabinete da vice-presidência.

A intenção do governo brasileiro é que os EUA retomem ao menos uma cota de importação sem tarifa, no mesmo sistema que funcionou até agora.

A argumentação do governo brasileiro, de acordo com uma fonte ouvida pela Reuters, é de que o país tem um déficit comercial com os EUA, sendo hoje um dos poucos com exportações diretas nesta situação. Nas contas do governo brasileiro, o déficit do Brasil está em torno de US$250 milhões, mas as contas norte-americanas estimam resultado ainda maior, de US$7 bilhões.

A taxação de um dos principais produtos da pauta de exportações do Brasil daria um sinal inverso ao que os norte-americanos gostariam de passar. Se um país que tem déficit comercial também é taxado, não haveria muito incentivo para que países com superávit comercial com os EUA tentassem equilibrar a balança, argumenta a fonte.