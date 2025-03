Bessent diz que economia dos EUA pode desacelerar à medida que se afasta de gastos públicos

Bessent disse que a transição para uma economia impulsionada pelo setor privado talvez não tenha que trazer muita dor, porque as desregulações a serem feitas pelo governo do presidente Donald Trump terão como objetivo desencadear o crescimento do setor privado.

"Teremos uma regulação segura e sólida para fazer com que nosso sistema bancário volte a funcionar", disse Bessent.

"Portanto, os bancos devem gerar empréstimos para empresas privadas. O emprego deve vir de empresas privadas, não do governo, e estou confiante de que, se tivermos as políticas certas, a transição será muito tranquila."

Bessent também disse que acha que algum nível de tarifas será necessário permanentemente, dado o alto nível de desequilíbrios econômicos em todo o mundo e a necessidade de cadeias de suprimentos mais seguras.

Ele reafirmou que não houve mudança na "política de dólar forte" do Tesouro, mas que o governo Trump é contra a manipulação cambial.

Trump está "comprometido com as políticas que levarão a um dólar forte", disse Bessent. "Se trouxermos mais manufatura, se tivermos energia barata, uma boa política tributária, desregulação, acabaremos com um dólar forte. Mas o que é inaceitável é que outros países tentem enfraquecer sua moeda."