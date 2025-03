Bessent diz que será implementado plano para EUA adquirir criptomoedas

WASHINGTON (Reuters) - O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, disse nesta sexta-feira que serão discutidos planos sobre como adquirir criptomoedas para uma reserva estratégica do país que incluirá bitcoin, antes de líderes do setor se reunirem com o presidente Donald Trump na Casa Branca.

Em uma entrevista à CNBC, Bessent disse que ativos de criptomoedas apreendidos iriam para a reserva primeiro "então veremos qual é o caminho a seguir para mais aquisições para a reserva. E estamos começando com o bitcoin, mas é uma reserva geral de criptomoedas".

(Por Susan Heavey)