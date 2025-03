Brasil tem déficit comercial de US$324 mi em fevereiro, primeiro saldo negativo em 3 anos

O diretor de Estatísticas e Comércio Exterior do Mdic, Herlon Brandão, atribuiu o resultado negativo à importação de uma plataforma de petróleo da China para o campo de Bacalhau, operado pela Equinor, no valor de US$2,7 bilhões, ponderando tratar-se de um evento esporádico.

"Não fosse a plataforma de petróleo, nesse mês de fevereiro, haveria um superávit de US$2,4 bilhões", disse Brandão a jornalistas em entrevista coletiva para comentar os dados.

No acumulado dos dois primeiros meses do ano o saldo comercial foi positivo em US$1,934 bilhão, ainda assim uma queda de 82,9% em relação ao superávit observado no mesmo período de 2024. As exportações somaram US$48,253 bilhõe, com queda de 3,6% frente ao mesmo período do ano passado, enquanto as importações ficaram em US$46,319 bilhões (+19,6%).

Questionado sobre os efeitos potenciais na balança comercial de reduções de alíquotas de importação de alguns alimentos prometidas pelo governo, o diretor disse que as medidas não devem ter fortes impactos no saldo.

"Uma mudança tarifária em alguns produtos não é suficiente para causar déficit na balança. Então, não é esperado que uma medida com essa envergadura vá inverter o sinal do saldo comercial", afirmou.

Ele também destacou que o resultado deste mês não foi influenciado pela imposição de tarifas do governo norte-americano sobre parceiros comerciais e que ainda não é possível enxergar efeitos dessas taxas, porque ainda não há definição de como ficarão os índices tarifários.