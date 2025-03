Dados apontam para expectativas de inflação estáveis, diz presidente do Fed de NY

Nesta semana Williams já havia dito que não há necessidade de mudar a configuração atual da política monetária no curto prazo, em um ambiente em que as tarifas comerciais podem aumentar a inflação futura. Nesta sexta-feira ele não comentou sobre a política monetária e as perspectivas econômicas. Seus comentários foram feitos em referência a um documento apresentado na conferência.

Analisando os dados, ele disse que "uma característica marcante dessas expectativas é que elas retornaram totalmente aos níveis que prevaleceram entre meados de 2013 e meados de 2016, antes que as expectativas de inflação se desviassem para baixo durante a experiência prolongada de baixa inflação antes da pandemia".

Autoridades do Fed acreditam que a trajetória projetada da inflação exerce uma forte influência sobre a posição dos níveis atuais das pressões sobre os preços. Alguns dados recentes têm apontado para um aumento na inflação esperada em meio aos esforços do governo Trump para impor tarifas maiores -- impostos de importação que serão pagos em grande parte pelos norte-americanos -- que a maioria dos economistas espera que aumentem a inflação. Dito isso, a inflação esperada monitorada pelo Fed de Nova York tem sido, até o momento, fraca.