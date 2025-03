Diretora do Fed sinaliza que pode dar mais atenção ao mercado de trabalho em debates sobre juros

(Reuters) - A diretora do Federal Reserve Michelle Bowman, uma das autoridades mais "hawkish" (agressivo no combate à inflação) do banco central dos Estados Unidos, sinalizou nesta sexta-feira que pode prestar cada vez mais atenção aos sinais do mercado de trabalho ao ponderar sobre as próximas decisões de juros.

Bowman estava respondendo a uma pesquisa apresentada em uma conferência que examinou como a política monetária do Fed influencia a atividade econômica.

Ela não mencionou a divulgação nesta sexta-feira de dados que mostraram que a taxa de desemprego dos EUA aumentou no mês passado. O relatório estimulou os investidores a continuarem apostando em três cortes de juros pelo banco central dos EUA neste ano.