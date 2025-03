Dólar fecha dia em alta de olho em Powell, mas cai 2,15% na semana

Às 17h04 na B3 o dólar para abril -- atualmente o mais líquido no Brasil -- subia 0,43%, aos R$5,8195.

O dólar iniciou a escalada ante o real já no início do dia, com parte dos investidores ainda ajustando posições na moeda após o forte recuo das cotações visto na quarta-feira, de 2,72%.

A divulgação de dados sobre o mercado de trabalho norte-americano no meio da manhã pesou sobre as cotações no exterior, mas ainda assim o dólar se mantinha em alta ante o real.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que foram criados 151.000 empregos fora do setor agrícola em fevereiro, abaixo dos 160.000 postos de trabalho projetados por economistas ouvidos pela Reuters.

Além dos ajustes técnicos nas cotações após o forte recuo na quarta-feira, a expectativa antes dos comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, marcados para a tarde dava sustentação ao dólar no Brasil, conforme um operador ouvido pela Reuters.

Quando Powell começou a falar, no meio da tarde, o dólar acelerou os ganhos ante o real, acompanhando o avanço das taxas dos Treasuries no exterior. Por trás do movimento estava a leitura de que Powell demonstrou cautela quanto à possibilidade de cortes de juros nos Estados Unidos -- o que, em tese, é um fator altista para o dólar ante as demais moedas.