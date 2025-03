Dólar ronda estabilidade na abertura com dados de PIB no Brasil e de emprego nos EUA em foco

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nesta sexta-feira, a caminho de fechar a semana com perdas, à medida que investidores analisam novos dados sobre o PIB brasileiro e aguardam relatório de emprego nos Estados Unidos e comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Às 9h06, o dólar à vista subia 0,03%, a R$5,7617 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,15%, a R$5,786.