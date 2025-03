Dólar tem leve alta na contramão do exterior devido a temores fiscais

O chair do Fed, Jerome Powell, vai discursar em uma conferência em Nova York às 14h30 (horário de Brasília), antes do início do período de silêncio para a próxima reunião do banco central dos EUA, em 18 e 19 de março. A expectativa é de que possa abordar temas globais.

No Brasil, os investidores também pareciam ignorar os dados econômicos divulgados nesta sexta.

O IBGE informou que o país cresceu menos do que o esperado no quarto trimestre de 2024, a 0,2%, de 0,7% no trimestre anterior, em dado revisado para baixo.

Economistas consultados pela Reuters projetavam que a economia brasileira expandiria 0,5% no período de outubro a dezembro do ano passado, ante o dado anterior à revisão de alta de 0,9% no trimestre de julho a setembro.

No ano, a atividade econômica do Brasil cresceu 3,4%.