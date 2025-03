É preciso reduzir hiato do produto e desacelerar economia para levar inflação à meta do BC, diz Guillen

O centro da meta de inflação perseguida pelo BC é de 3%, com uma margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. O dado mais recente da inflação oficial, medida pelo IPCA, indicou alta de preços acumulada de 4,56% nos 12 meses até janeiro.

Para reconduzir a inflação à meta, o BC está em um ciclo de elevação da taxa básica Selic, hoje em 13,25% ao ano.

Em sua apresentação, Guillen pontuou que o cenário prospectivo do BC pressupõe uma desaceleração da atividade econômica no Brasil, fator visto como parte do "processo de transmissão da política monetária e elemento necessário para convergência da inflação à meta".

Guillen lembrou em sua fala que o BC está atualmente em um ciclo de aperto monetário e que a meta de inflação perseguida é de 3%. Ele também reforçou o desconforto do BC com as expectativas de inflação, que seguem desancoradas.

Ao tratar do PIB brasileiro, Guillen destacou que os dados referentes a 2024, divulgados mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), vieram um pouco mais fracos que o esperado, com consumo das famílias também abaixo, sugerindo moderação nesta rubrica.

Conforme o IBGE, o Brasil cresceu 3,4% em 2024, abaixo da expectativa de 3,5% do governo. Além disso, houve expansão de 0,2% no quarto trimestre de 2024 ante o terceiro trimestre, contra previsão em pesquisa da Reuters de alta de 0,5%.