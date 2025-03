Economia da zona do euro cresceu mais rápido do que se pensava no 4º trimestre

A economia da zona do euro mal está crescendo, uma vez que as famílias retêm o consumo, os governos têm pouco dinheiro para gastar, o setor industrial está em recessão e as empresas estão segurando os investimentos enquanto aguardam clareza sobre as políticas comerciais dos Estados Unidos.

O Banco Central Europeu agora espera que o bloco cresça apenas 0,9% este ano, o mesmo que em 2024, com riscos inclinados para leituras ainda mais baixas, disse o banco na quinta-feira.

(Reportagem de Balazs Koranyi)