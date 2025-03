Fed deve reduzir juros em junho após dados de emprego levantarem possíveis sinais de alerta

(Reuters) - O Federal Reserve entrará em sua reunião de política de 18 e 19 de março com o mercado de trabalho forte em geral, mas mostrando alguns possíveis sinais iniciais de enfraquecimento, o que poderia colocar o banco central dos Estados Unidos em uma situação difícil se a inflação permanecer alta e as tarifas do governo Trump aumentarem as pressões sobre os preços.

O crescimento do emprego nos EUA acelerou em fevereiro, informou o Departamento do Trabalho nesta sexta-feira, com os empregadores criando 151.000 vagas. Esse número está bem acima da taxa de crescimento mensal de 80.000 a 100.000 que o diretor do Fed, Christopher Waller, disse na quinta-feira que consideraria um nível saudável de criação de empregos.

Waller e outras autoridades do Fed disseram que um mercado de trabalho forte, por enquanto, permite que o banco central mantenha sua taxa de juros de referência na faixa de 4,25% a 4,50%, enquanto espera por mais progresso na inflação, que permanece acima da meta de 2%.