Futuros de Wall St sobem antes de dados de emprego e comentários de Powell

(Reuters) - Os futuros dos principais índices de Wall Street subiam nesta sexta-feira, antes de um relatório de emprego nos Estados Unidos e de comentários do chair do Federal Reserve, Jerome Powell, à medida que os investidores aguardam mais clareza sobre a saúde da maior economia do mundo em meio à turbulência tarifária.

O futuro do S&P 500 subia 0,32%, enquanto o contrato futuro do Nasdaq 100 tinha alta de 0,45%, e o futuro do Dow Jones avançava 0,18%.

O relatório de emprego do Departamento de Trabalho deve mostrar que a economia criou 160.000 vagas de emprego em fevereiro, mais do que os 143.000 registrados no mês anterior.