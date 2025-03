Haddad ativa "modo jovem" em podcast para falar de taxação do Pix e imposto das blusinhas

"O Imposto de Importação sobre compras da Shopee foi criado pelo Congresso, foi aprovado por unanimidade, inclusive pelo PL de Bolsonaro", afirmou Haddad, citado um dos marketplaces de referência nestas compras (Shopee) por brasileiros e o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro.

"Os 27 governadores do país cobram ICMS de marketplaces", acrescentou, destacando o imposto estadual que é cobrado nestas vendas.

Em diversos momentos da entrevista, Haddad alfinetou o ex-presidente Bolsonaro e criticou ações adotadas em seu governo.

"O cara que o Bolsonaro apoia nos EUA (o presidente Donald Trump) está querendo taxar todo mundo, e o Lula acabou de anunciar a redução do imposto de alimentos", citou Haddad, em referência ao anúncio na noite de quinta-feira da redução do Imposto de Importação para alguns alimentos.

O ministro também procurou demonstrar que tem boa relação com a nova titular da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann -- uma notória crítica do corte de gastos pelo governo e da política de juros do Banco Central.

"A Gleisi põe no Twitter dela o que ela pensa. Cara, é muito fácil", garantiu Haddad, numa mesa onde se via uma espada de plástico (Master Sword) do universo do jogo The Legend of Zelda, um chapéu que lembrava o modelo Panamá e bonecos diversos de personagens da cultura pop, incluindo alienígenas.