IBGE revisa para baixo dados dos três primeiros trimestres de 2024

SÃO PAULO (Reuters) - O IBGE revisou ligeiramente para baixo os dados do crescimento da economia brasileiro nos três primeiros trimestres de 2024.

De acordo com os números divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB cresceu 1,0% no primeiro trimestre do ano passado ante os três meses anteriores, contra 1,1% informado antes.

No segundo trimestre a expansão foi de 1,3%, de 1,4% divulgado antes, enquanto a conta para o terceiro trimestre apontou crescimento de 0,7%, contra 0,9% antes.