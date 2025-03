Ibovespa fecha em alta com PIB sob holofote; Brava dispara

- MAGAZINE LUIZA ON saltou 10,55%, endossada pelo alívio nos DIs, que beneficiou papéis sensíveis a juros. O índice do setor de consumo subiu 2,77%, enquanto o do setor imobiliário avançou 2,04%. Entre as construtoras do Ibovespa, MRV&CO ON foi destaque com alta de 5,3%.

- SLC AGRÍCOLA ON subiu 2,73% após comprar a Sierentz Agro Brasil, que atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem como na criação de gado, por US$135 milhões. Após o acordo, a SLC estima ampliar em 13% área plantada em 2025/26.

- PETROBRAS PN valorizou-se 1,08%, encerrando uma sequência de quatro quedas, endossada pela alta dos preços do petróleo no exterior nesta sessão. PETROBRAS ON fechou em alta 1,22%, após oito sessões no vermelho.

- ITAÚ UNIBANCO PN avançou 0,43%, com o sinal positivo prevalecendo entre os bancos do Ibovespa. BRADESCO PN subiu 1,21%, BANCO DO BRASIL ON ganhou 1,19%, SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 2,45% e BTG PACTUAL UNIT terminou com elevação de 2%.

- VALE ON subiu 1,46%, com os futuros do minério de ferro na China interrompendo uma sequência de nove sessões de perdas. O contrato mais negociado em Dalian subiu 0,19% no dia, mas caiu 3,49% na semana. A sexta-feira também foi data de corte para dividendos da mineradora.

- EMBRAER ON caiu 1,39%, segunda queda seguida, refletindo movimentos de realização de lucros, após a ação renovar máximas históricas nos pregões anteriores. O BTG Pactual elevou o preço-alvo do ADR (recibo da ação negociado nos EUA) de US$47 para US$65.