Ibovespa titubeia em dia com PIB no Brasil e dados de emprego nos EUA

- SLC AGRÍCOLA ON avançava 2,52% após comprar a Sierentz Agro Brasil, que atua na produção de soja, milho e outros produtos agrícolas, bem como na criação de gado, por US$135 milhões. A transação prevê pagamento em três parcelas, das quais a primeira equivalente a 60% do valor do negócio na conclusão.

- ITAÚ UNIBANCO PN subia 0,31%, em dia misto para os bancos do Ibovespa, com BRADESCO PN perdendo 0,43%, mas BANCO DO BRASIL ON ganhando 0,11%, SANTANDER BRASIL UNIT avançando 1,18% e BTG PACTUAL UNIT com elevação de 0,35%.

- VALE ON recuava 0,55%, mesmo com os futuros do minério de ferro na China interrompendo uma sequência de nove sessões de perdas. O contrato mais negociado em Dalian subiu 0,19% no dia, mas caiu 3,49% na semana. No setor, CSN MINERAÇÃO ON perdia 3,1%.

- NATURA&CO ON perdia 1,79%, em sessão de ajustes após a ação da fabricante de cosméticos saltar quase 6% na véspera.