Inflação da zona do euro está "quase fora de perigo", diz Centeno, do BCE

LISBOA (Reuters) - Um dos formuladores de política monetária do Banco Central Europeu, o português Mario Centeno disse nesta sexta-feira esperar que a inflação caia para a meta de médio prazo, de 2%, de forma sustentável, uma vez que a zona do euro está "quase fora de perigo" no ciclo inflacionário.

Falando em uma conferência em Lisboa, Centeno disse ainda que a zona do euro está a caminho de normalizar sua política monetária.

"Estamos no processo de atingir essa meta no médio prazo de forma estável", disse ele, que comanda o Banco de Portugal.