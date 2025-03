Número de jatinhos na China cai com enfraquecimento de economia e avanço de outras regiões

Por Lisa Barrington

CINGAPURA (Reuters) - Uma queda acentuada no número de jatos particulares baseados na China nos últimos anos mostra o impacto que o enfraquecimento da economia doméstica, as iniciativas anticorrupção e a pandemia tiveram sobre os mais ricos do país, de acordo com dados e especialistas do setor de aviação executiva.

No final do ano passado, havia um terço a menos de jatos particulares baseados na China continental, Hong Kong e Macau do que o pico de 481 aviões em 2017, de acordo com dados da consultoria de aviação executiva e da corretora Asian Sky Group.