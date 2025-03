Petróleo sobe, mas abaixo das máximas, em meio a ameaças de Trump de novas sanções à Rússia

No início das negociações, o Brent saltou para US$71,40 e o WTI atingiu US$68,22, após o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexander Novak, afirmar a repórteres que o grupo de produtores da Opep+ continuará com seu aumento em abril, mas poderá considerar outras medidas, incluindo a redução da produção.

"Se você não gosta do preço do petróleo, espere um pouco", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group.

Flynn disse que a reação do petróleo à Opep+ e a possíveis sanções à Rússia ofuscou outras notícias, incluindo os atrasos na busca de Israel e do Hamas por um cessar-fogo permanente em Gaza.

"Acho que foi dominado pelas notícias sobre a Rússia", disse Flynn. "É tudo Rússia, Rússia, Rússia".

Na semana, o Brent caiu 3,8%, sua maior queda semanal desde a semana de 11 de novembro. Já o WTI terminou em declínio de 3,9%, sua maior queda semanal desde a semana de 21 de janeiro.

(Reportagem de Erwin Seba, Arunima Kumar, Mohi Narayan e Colleen Howe; reportagem adicional de Paul Carsten em Londres)