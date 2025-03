PIB do Brasil cresce 3,4% em 2024 com desaceleração maior do que a esperada no 4º tri

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - A atividade econômica do Brasil cresceu 3,4% em 2024 com forte desempenho de serviços, do consumo das famílias e dos investimentos, mas a expansão do Produto Interno Bruto perdeu mais força do que o esperado no quarto trimestre em meio a uma política monetária restritiva que se prolonga para 2025.

O desempenho da economia no ano passado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, foi ainda assim o mais forte desde os 4,8% de 2021, ficando acima das taxas de 3,0% e 3,2% em 2022 e 2023 respectivamente. A expectativa do governo era de uma expansão de 3,5%.