Powell diz que Fed tem tempo para esperar por clareza nas mudanças de política de Trump

"Estamos concentrados em separar o sinal do ruído à medida que as perspectivas evoluem. Não precisamos ter pressa e estamos bem posicionados para esperar por mais clareza."

Powell falou em um momento de volatilidade, com os mercados de ações e os rendimentos dos títulos caindo na esteira dos anúncios do presidente Donald Trump de tarifas de importação pesadas sobre os principais parceiros comerciais, México e Canadá, seguidos de atrasos na implementação. Trump também dobrou as tarifas sobre as importações da China.

Embora Powell tenha dito que a economia "continua em uma boa posição", os dados também apontam para uma possível desaceleração nos gastos dos consumidores e "maior incerteza sobre as perspectivas econômicas" entre as empresas e os negócios.

"Ainda não se sabe como esses acontecimentos podem afetar os gastos e investimentos futuros", disse ele.

Ainda assim, os principais indicadores permanecem sólidos, acrescentou Powell, com progresso contínuo, embora desigual, da inflação e ganhos contínuos de emprego.

Com o governo dos EUA informando nesta sexta-feira uma criação de 151.000 postos de trabalho em fevereiro, Powell observou que a economia vem adicionando "sólidas" 191.000 vagas por mês desde setembro.