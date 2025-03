Powell terá chance de abordar guerra comercial e temores de "estagflação" em discurso nesta 6ª

Powell falará às 14h30 (horário de Brasília) em um fórum anual de política monetária organizado pela Booth School of Business da Universidade de Chicago.

A expectativa geral é de que o Fed mantenha a taxa de juros estável na faixa de 4,25% a 4,50% em sua próxima reunião. Entretanto, as novas previsões das autoridades fornecerão uma medida de quão profundamente as primeiras semanas do governo Trump mudaram a perspectiva do Fed sobre a economia e a política monetária apropriada.

O relatório de emprego dos EUA para fevereiro, que será divulgado quatro horas antes do discurso de Powell, contribuirá para que os membros do Fed saibam se a economia continua no que alguns deles chamaram de "ponto ideal" de inflação em declínio e baixo desemprego, ou se os pontos fracos estão começando a aparecer.

Por enquanto, investidores estão apostando que a esperada desaceleração econômica dos EUA compensará o impacto das tarifas sobre os preços, manterá a inflação sob controle e levará o Fed a realizar três cortes de 0,25 ponto percentual nos juros neste ano.

Porém, pode ser difícil ler as correntes cruzadas e, se as tarifas de Trump forem implementadas conforme prometido, pode levar meses para que o impacto seja totalmente observado nos preços e, depois, nos dados mais amplos da inflação.

Esse risco pode agora manter o Fed em espera, principalmente até que fique claro que a perspectiva do público para a inflação também permanece estável. Se isso começar a subir, as autoridades recentemente deixaram claro que todas as apostas estão canceladas.