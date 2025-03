Riscos de inflação podem estimular discussão no BC do Japão sobre aumento dos juros em maio, dizem fontes

Espera-se que o Banco do Japão mantenha a taxa de juros estável na reunião de 18 e 19 de março, depois de elevá-la em 0,25 ponto percentual, para 0,5%, em sua reunião anterior, em janeiro, com os mercados apostando amplamente no próximo aumento no terceiro trimestre.

"Não é como se fôssemos aumentar os juros em todas as reuniões", disse o vice-presidente do BC japonês Shinichi Uchida a repórteres na quarta-feira, praticamente descartando um aumento na reunião deste mês.

Entretanto, a chance de outro aumento de juros ocorrer na reunião de maio aumentará, especialmente porque o Banco do Japão também emitirá previsões trimestrais de crescimento e inflação que se estenderão até o ano fiscal de 2027 pela primeira vez, dizem as fontes.

Muitas autoridades veem os riscos para as perspectivas de preços inclinados para o lado positivo, uma vez que as empresas continuam repassando o aumento dos custos de matéria-prima e mão de obra, elevando a inflação geral para 4% em janeiro, a maior em dois anos e o dobro da meta do banco.

Embora os bancos centrais normalmente ignorem os aumentos nos preços voláteis de alimentos, o Banco do Japão está dando mais atenção ao risco de que a inflação de alimentos - incluindo um aumento implacável no preço do arroz - possa aumentar as expectativas de inflação das famílias, disseram as fontes.

"Ao analisar a inflação subjacente, o mais importante são os salários. Mas também devemos examinar como os preços dos bens que as pessoas compram com frequência afetam as expectativas de inflação", disse Uchida.