PIB deve subir neste 1º trimestre antes de desacelerar, diz Fazenda

O ritmo de crescimento do Brasil deve voltar a subir na margem no primeiro trimestre de 2025, desacelerando em seguida, disse a SPE (Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda) em nota hoje, após a divulgação de dados do PIB (Produto Interno Bruto) para o quarto trimestre do ano passado piores do que o esperado.

Na nota, a SPE projetou que, no segundo semestre deste ano, a perspectiva é de que o ritmo de crescimento se mantenha próximo à estabilidade, refletindo os menores impulsos vindos dos mercados de crédito e de trabalho em função do patamar contracionista da política monetária.

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) informou mais cedo que a atividade econômica do Brasil cresceu 3,4% em 2024, na esteira de uma expansão abaixo do esperado no quarto trimestre em relação ao trimestre anterior, de 0,2%.