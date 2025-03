Samarco registra adesão de 26 de 49 cidades a acordo por barragem; Mariana fica fora

O acordo global, fechado entre a Samarco e suas controladoras (Vale e BHP) com diversas autoridades estaduais e federais soma um total de R$170 bilhões para diversos entes, considerando 132 bilhões de dinheiro novo e 38 bilhões já gastos desde o colapso da estrutura, em novembro de 2015. As 49 cidades, segundo o acerto, receberiam R$6,1 bilhões ao longo de duas décadas.

Em nota, a Samarco afirmou que mais da metade dos municípios mineiros e capixabas elegíveis aceitaram as condições "prudentemente" e, por isso, passarão a receber parcelas regulares de recursos pelos próximos 20 anos. Dos municípios que aderiram, 20 estão em Minas Gerais e seis no Espírito Santo.

"A adesão significa, portanto, uma importante demonstração de responsabilidade e preocupação dos municípios aderentes com o bem-estar das populações atingidas, como, por exemplo, investimentos em educação, saúde e infraestrutura", afirmou a companhia.

Em contrapartida, a Samarco afirmou que os municípios que não aderiram "optaram pela incerteza de ações judiciais no exterior ainda longe de serem concluídas".

"Renunciaram ao valor líquido e certo a eles destinados pelo Acordo de Reparação, homologado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), em troca de discussões judiciais sem qualquer garantia de êxito, nem tampouco previsão temporal de solução", adicionou a mineradora em nota.

Para aderir ao acordo no Brasil, as empresas teriam de abrir mão de participar de ações judiciais, inclusive movidas no exterior. Dessa forma, o acordo sofreu forte concorrência de uma ação movida em Londres que busca compensações e ressarcimentos pelo colapso da barragem para pessoas e municípios.