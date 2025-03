SLC prevê ampliar em 13% área plantada em 2025/26 após acordo para comprar Sierentz

Pensando mais a longo prazo, segundo Pavinato, a SLC poderia atingir três quartos de terras arrendadas, sendo um quarto próprias. "Mas no momento o foco é um terço", disse ele, referindo-se meta.

O acordo também amplia a diversificação geográfica da SLC, que agora terá operação no Pará, com 1,2% da área total prevista para 2025/26.

A maior operação na próxima safra deverá seguir em Mato Grosso, com 38,4% das áreas, ante 43% em 2024/25. O Maranhão representará 25,6%, versus 20% atualmente, enquanto a Bahia terá 16,9% em 2025/26, contra 19%. A empresa também atua no Piauí, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais.

As ações da SLC subiam 3%, às 13h30, cotadas a R$19,23, enquanto o Ibovespa mostrava alta de 0,9%.

O ACORDO

A transação com a Sierentz prevê pagamento em três parcelas, das quais a primeira equivalente a 60% do valor do negócio em sua conclusão.