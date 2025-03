SP confirma 1º caso do clado Ib do vírus Mpox no Estado

SÃO PAULO (Reuters) - A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) confirmou nesta sexta-feira o primeiro caso do clado Ib do vírus Mpox no Estado, em uma mulher de 29 anos, segundo nota à imprensa.

O clado Ib é um novo tipo de vírus do clado I, relatado pela primeira vez na República Democrática do Congo em 2023, segundo informações da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), e tem se espalhado por meio de contatos próximos.

A paciente, que relatou ser residente da região metropolitana de São Paulo, informou que os sintomas iniciaram no dia 16 de fevereiro e que ela manteve contato com familiar vindo da República Democrática do Congo, segundo informações da secretaria estadual de saúde.