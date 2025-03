Taxas futuras de juros sobem após PIB no Brasil e empregos nos EUA abaixo das projeções

No mercado, uma das leituras era de que, com a economia crescendo menos, o Banco Central pode não precisar elevar tanto a taxa básica Selic, hoje em 13,25% ao ano, para segurar a inflação. No mercado de DIs, isso se refletiu na queda das taxas.

Este movimento se intensificou perto das 10h30, após o Departamento do Trabalho dos EUA informar que foram criados 151.000 empregos fora do setor agrícola em fevereiro, abaixo dos 160.000 postos de trabalho projetados por economistas ouvidos pela Reuters.

Os dados do relatório de empregos payroll pesaram sobre a curva de juros norte-americana e sobre as taxas futuras no Brasil. Às 12h44, a taxa do DI para janeiro de 2033 estava na mínima de 14,64%, em queda de 27 pontos-base ante o ajuste da véspera.

No meio da tarde Powell afirmou, em um fórum econômico em Nova York, que o Fed não terá pressa em reduzir a taxa de juros, enquanto aguarda mais clareza sobre como as políticas do novo governo Trump afetam a economia.

"O novo governo está em processo de implementação de mudanças significativas em quatro áreas distintas: comércio, imigração, política fiscal e regulamentação", disse Powell. "A incerteza sobre as mudanças e seus prováveis efeitos continua alta. Estamos concentrados em separar o sinal do ruído à medida que as perspectivas evoluem. Não precisamos ter pressa e estamos bem-posicionados para esperar por mais clareza", acrescentou.

Os comentários de Powell deram força aos yields dos Treasuries, que passaram a subir, mas no Brasil as taxas dos DIs seguiram com baixas firmes.