Trump diz em entrevista à Fox Business que tarifas podem aumentar ao longo do tempo

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que as tarifas do país podem aumentar ao longo do tempo, mas não forneceu mais detalhes, de acordo com um trecho de uma entrevista gravada para a Fox Business na quinta-feira e que foi ao ar nesta sexta-feira.

Questionado se as empresas podem ter clareza sobre seu planos tarifários, Trump disse: "Bem, acho que sim. Mas, você sabe, os termos podem aumentar com o passar do tempo, e podem aumentar e, você sabe, eu não sei se isso é previsível."

(Por Susan Heavey)